الاستخبارات تلقي القبض على عصابة لتهريب العجلات في البصرة 'صور'

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اعلنت مديرية الاستخبارات، الاربعاء، عن القاء القبض على عصابة لتهريب العجلات في البصرة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه " وفقاً لمعلومات دقيقة، القت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة والتابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على عصابة لتهريب العجلات المخالفة لشروط الاستيراد (دون الموديل)".
واضافت انه "تم متابعة هذه العصابة خلال تواجدها في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة وبعد خروجها متوجهة الى وكر لها"، مشيرة الى انه "بعد التحقيق مع افراد العصابة المكونة ثلاث متهمين، اعترفوا بوجود ساحة لمبيت السيارات تحتوي على (٣٢) عجلة مختلفة مهربة و(٨)شاحنات و(٨)حاويات و(٤)عجلات".
وتابعت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالعجلات والشاحنات وارفق مع الاوراق التحقيقيه، واصدر القاضي قرار بتوقيف المتهمين وفق المادة (١٩٤) جمارك".
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