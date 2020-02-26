الدفاع المدني تطلق 'حملة واسعة' للتطهير من فيروس 'كورونا'

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن إطلاق "حملة واسعة" للتطهير من "كورونا"، داعيةً إلى الالتزام بالوصايا والإرشادات الخاصة بمنع انتشار الفيروس.



وأضافت المديرية، أن ذلك جاء "تنفيذاً لأمر وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني وبمتابعة وإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني". وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "أطلقت حملة واسعة للتطهير من فيروس كورونا من خلال فرق (CBRN)التابعة للمديرية وكاسناد لفرق وزارة الصحة في المراقد الدينية والمجمعات التجارية والمعاهد والكليات ومرائب العجلات وأماكن التظاهرات".وأضافت المديرية، أن ذلك جاء "تنفيذاً لأمر وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني وبمتابعة وإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني". ودعت المديرية "المواطنين إلى الإلتزام بالوصايا والارشادات الصحية والتوعوعية الخاصة بمنع انتشار هذا الفيروس".

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