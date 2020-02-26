ما ان وردت التقارير عن تسجيل اول حالة اصابة بالعراق بفايروس كورونا الا وظهر جشع التجار او المستوردين للمستلزمات الصحية وعلى وجه التحديد الكمامات التي تعد احدى الخطوات الاحترازية من المرض... حيث ارتفع سعرها الى اكثر من ستين الفا بعدما كان اقل من نصف هذا السعر.

هذا الارتفاع اثار غضب المواطنين متهمين وزارة الصحة كونها المسؤولة عن توفير الحماية الصحية ازاء تفشي هذا الفايروس بالبلاد ناهيك عن عدم ادراكها لخطورة الامر فلا مستشفيات ولا مستلزمات صحية تقدم الى المواطنين بحسب قولهم.

وفي خضم الحديث عن انتشار هذا الفايروس الذي بات كشبح يقطف ارواح المواطنين فقد اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة اول اصابة ب‍فيروس كورونا لدى طالب ايراني في محافظة النجف الاشرف.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..ارتفاع اسعار الكمامات الصحية في العراق ليصل الى ٦٠ الفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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