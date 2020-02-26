المحافظات التي اعلنت عطلة في الايام المقبلة

اعلنت عدد من المحافظات، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها بالايام المقبلة.

فقد اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري وكإجراء احترازي، تعطيل الدوام الرسمي لعموم المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية اليوم الاربعاء وغدا الخميس وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بعد ظهور اصابات بفايروس كورونا في كركوك.

كما قررت محافظة كركوك، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات في المحافظة حتى إشعار اخر، فيما منعت اقامة مجالس العزاء والأفراح لمدة 15 يوما.

واعلن محافظ ديالى مثنى التميمي عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس اليوم وغدا الخميس، تفادياً لانتشار "فيروس كورونا".

وقرر اقليم كردستان (اربيل، دهوك، السليمانية) تعطيل الدوام الرسمي في المراكز الدراسية كافة لمدة 28 يوما، بعد تسجيل عدد من الاصابات بفيروس كورونا في عدد من مناطق العراق.

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كما أعلنت مديرية تربية محافظة واسط، تأجيل ما تبقى من امتحانات نصف السنة كـ"إجراء وقائي".

فيما قررت محافظة النجف تعطيل الدوام في المدارس والجامعات الى اشعار اخر بعد ظهور حالة اصابة بفايروس كورونا في المحافظة.

الا ان اعلنت محافظة الانبار عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاربعاء وغدا الخميس بسبب غزاره الامطار في جميع اقضية المحافظة.

ووجه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بتعطيل الدوام الرسمي اليوم وغدا الخميس في المحافظة.