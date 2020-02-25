بالصور.. الكشف عن تواجد قيادات بينهم الحلبوسي في اجتماعات اختيار علاوي

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تنشر الخليج 365، صوراً لتواجد قيادات بينهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في اجتماعات اختيار محمد توفيق علاوي وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية أكد، امس الاثنين، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يخالف الدستور بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب كان موجوداً يوم التكليف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "نستغرب من تصريح رئيس مجلس النواب بان رئيس الجمهورية خالف الدستور بتكليفه محمد علاوي، ويجب أن نؤكد ان رئيس مجلس النواب كان موجوداً يوم التكليف في مقر رئيس الجمهورية، وكان ذلك بحضور مندوبة الأمم المتحدة والعديد من النواب والقيادات السياسية".
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في الأول من شباط الجاري الوزير الاسبق لوزارة الاتصالات محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.
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