تربية ذي قار تعلن تعطيل الدوام في المدارس بعد انتهاء امتحانات نصف السنة الخميس المقبل

اعلنت مديرية تربية محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوعين بعد انتهاء امتحانات نصف السنة يوم الخميس المقبل.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المدير العام للتربية في محافظة ذي قار رياض كريم عبد الله العمري خوّل إدارات مدارس المحافظة كافة ولجميع المراحل الدراسية بان يكون يوم الخميس المقبل، آخر يوم لامتحانات نصف السنة".
وأكد العمري بحسب البيان، على "تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة خلال عطلة نصف السنة، حيث كان من المقرر ان تلغى العطلة ويستمر الدوام في جميع مدارس المحافظة لغرض تعويض فترة تعطيل الدوام السابقة نتيجة للمستجدات التي حصلت مؤخراً من خلال تسجيل بعض الاصابات بفايروس (كورونا) في عدد من محافظات العراق".
وأشار إلى "تبليغ ادارات المدارس بضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات التي تصدرها وزارة الصحة والبيئة للحد من انتشار مرض فايروس كورونا في صفوف ابنائنا الطلبة والابلاغ فورا عن أي اشتباه في اصابة أي من الطلبة".
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