الدفاع تعلن اعتقال 'ارهابيين' قدما دعماً لـ'الدواعش' في مخمور

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن اعتقال "ارهابيين" قدما دعماً لـ"الدواعش" بقضاء مخمور في نينوى. وقالت الوزارة في بيان أطلعت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الرابعة عشرة وبالتعاون مع فوج الاستطلاع والمراقبة التابع للفرقة القت القبض على اثنين من الارهابيين بعد نصب كمين محكم لهما في طريقي اربيل - مخمور و شرقاط - مخمور بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تحركاتهما".



وأضافت أن المعتقلين "هما من العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا ولوجستيا للدواعش ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



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