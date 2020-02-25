لم تدم فرحة سكان قرى ديالى باستلامهم مبالغ القروض الزراعية طويلا فالغالبية منهم يسكنون المناطق التي كانت توصف بالساخنة وقد تعرضوا للتهجير وتدمير منازلهم بعد فترة وجيزة من استلامهم هذه الاموال ولم يعد بامكانهم الاستفادة منها في تحسين الواقعين الزراعي والحيواني مطالبين باعفائهم من عملية التسديد. السومرية زارت قرى ناحية السعدية النائية التي تتبع قضاء خانقين ووثقت حجم الخراب الذي خلفه داعش اما مدير زراعة ديالى وخلال اتصال هاتفي فقد اوضح بان قرار الاعفاء ليس من صلاحية الوزارة بل مجلس النواب حصرا.

داعش قلب حياة المواطنين هنا الى جحيم بعد ان قام بتهجيرهم وتدمير منازلهم ومازاد من ايلامهم ضنك العيش الذي اثقل كاهل الجميع

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..طلبات للاعفاء من مبالغ القروض الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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