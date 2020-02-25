مكتبه يوضح مجريات حضور الحلبوسي منزل رئيس الجمهورية خلال تكليف علاوي

أوضح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، مجريات حضور الحلبوسي إلى منزل رئيس الجمهورية خلال تكليف محمد توفيق علاوي.
وأضاف أن "الحلبوسي كان رأيه أن مراسم التكليف ليست من مهام رئيس مجلس النواب، وقد غادر المنزل بعدها، وأثناء الخروج التقى بالمكلف عند البوابة وجرى تبادل التحايا".
وأوضح المكتب، أن "وسائل الإعلام نشرت قيام رئيس الجمهورية بمفرده وبشكل رسمي ومعلن بتكليف محمد توفيق علاوي".
وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية قد أوضح، امس الاثنين، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان حاضرا في مقر الرئاسة، يوم تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة.
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