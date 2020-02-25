نائب عن دولة القانون: كان الأجدى أن يدعو علاوي الى التصويت السري وليس العكس

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أنه كان الأجدى أن يدعو رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي الى التصويت السري وليس العكس.

وقال السوداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ما تمّ تداوله من تصريحٍ لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وماوصفه بمحاولات عرقلة تمرير حكومته يثير المزيد من الأسى"، موضحا أنه "على الرغم من أن هناك فسادا وتجاوزا على المال العام لا يمكن انكاره او تبرئة اي جهة منه لكن ان يصل الامر برئيس الوزراء المكلف أن يعدّ الموقف من حكومته حدا فاصلا بين الحق والباطل وبين النزاهة والفساد فهذا شيء خطير لا ينبغي ان يدعيه احد وهو بكل تأكيد لا يمت الى الديمقراطية بصلة وإلا فما الحاجة الى التصويت".

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وأضاف أنه "يتبادر إلى الذهن سؤال مهم وهو من اين حصل علاوي على هذه التزكية المطلقة له ولفريقه قبل أن يباشروا بعملهم مع جل احترامنا اياهم جميعا"، مشدداً بالقول "اننا نجد أن التصويت السري الذي يعترض عليه علاوي إدعى لتحقيق العدالة وحرية الراي من دون خوف من تهديد أو طمع في فساد أو رشوة كما جاء في التغريدة إذ أن أساس الفلسفة من التصويت السري هو تكريس حرية الرأي واستبعاد أيّ مؤثر خارجي من تهديد من اخر طامع برشوة او ماشابه". وتابع السوداني أنه "لهذا كان من الأجدى ان يدعو علاوي الى التصويت السري وليس العكس إن كان هناك حرص حقيقي على نزاهة الاختيار وحرية الرأي وثقة بالمرشحين وتحديدا في أجواء مثل هذه يشوبها الكثير من محاولات التأثير المتعمد الذي وصل إلى الإملاءات والتهديد بما يتناقض مع الحرية وقواعد الديمقراطية".

وكان علاوي اكد اليوم الثلاثاء، ان هناك مخططاً لافشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين، مشيراً الى هذا المخطط يتثمل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً أأمل ان تكون هذه المعلومة غير صحيحة.