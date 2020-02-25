بسبب كورونا.. نائب يطالب بالغاء البصمة في الدوائر

طالب النائب عدي عواد، الثلاثاء، بالغاء نظام البصمة في الدوائر، عازيا السبب الى تجنب انتشار فايروس كورونا. وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من اجل الوقاية من فايروس كورونا الجديد، فعلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الغاء نظام البصمة ". وشدد عواد على ضرورة "ان ينتبه جميع اصحاب مكاتب صرف الرواتب عبر البطاقة الالكترونية لتعقيم الاجهزة واصبع المستخدم بشكل جيد قبل وبعد البصمة".



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