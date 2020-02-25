بسبب كورونا.. الحكيم يؤجل احتفالين 'جماهيري ورسمي' الى اشعار اخر

وقال الحكيم، في بيان، أيها المخلصون الأوفياء من أبناء وبنات شهيد المحراب الخالد، كما تعلمون ويعلم العراقيون جميعا ان الأول من رجب من كل عام موعدنا للاحتفاء بشهدائنا الابرار في يوم الشهيد العراقي ذكرى استشهاد شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم".واضاف أنه "منذ أيام ونحن نعد العدة لهذا الحدث الكبير بإقامة كرنفال البيعة للعراق وتجديد العهد مع شهيد العراق الخالد للثبات على نهجه الوطني ومبادئه السامية وخطاه الثابتة نحو العراق والعراقيين"، مبينا أنه "كان من المقرر إقامة هذا الكرنفال في ساحة ثورة العشرين عند مرقد شهيد المحراب في النجف الاشرف و بحشد جماهيري غير مسبوق".

وأوضح أنه "بعد تسجيل حالة الإصابة بفايروس كورونا في النجف الاشرف وحرصا منا على سلامة وصحة أبناء شعبنا والتزاما بتوصيات وزارة الصحة تقرر تأجيل الاحتفالين الجماهيري والرسمي الى اشعار اخر".



وختم قائلا "لا يسعنا الا ان نتقدم بوافر الشكر والامتنان لتنظيماتنا في تيار الحكمة الوطني على الجهود الكبيرة التي بذلت والتحضيرات والاستعدادات لإقامة البرنامجين الرسمي والجماهيري ، اشكركم من صميم قلبي داعيا العلي القدير ان يحفظ أبناء شعبنا ويجنبهم كل مكروه ويبعد عنهم كل بلاء".