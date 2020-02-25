طفل يوثق بالفيديو مقتل والدته على يد والده

قادت الصدفة ضباط المباحث في مركز طلخا الواقع في جمهورية مصر العربية، للعثور على مقطع فيديو صوره طفل، يوثق لحظة قتل والده لوالدته وخنقها بوشاح.
ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، تلقى رجال الأمن إخطارا بورود بلاغ من شخص يدعى "محمد"، اكتشف وفاة شقيقته "عبير" داخل منزلها.
وكشف تقرير الطب الشرعي وجود علامات زرقاء بالوجه والرقبة، واختناق حاد ونزيف الأنف، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وبسؤال شقيقها لم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأكد أنه علم بالوفاة من الأهالي.
وخلال التحريات، توصل رجال المباحث لهاتف نجل المتوفية الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، ليجدوا عليه مقطع فيديو للأب وهو يقوم بخنقها مستخدما وشاح.
تم استدعاء المتهم، وإعادة مناقشته، وبعرض مقطع الفيديو اعترف بارتكاب الواقعة، وقتله زوجته لشكه في سلوكها وكثرة المشادات بينهما ولكونها لم تعامله باحترام.
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