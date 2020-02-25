شامات جديدة في الجسم.. هل أسبابها سرطانية؟

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ظهور شامات جديدة في الجسم قد يكون حميداً وناتجاً عن أسباب عديدة، وقد يكون سرطانياً. والشامات هي عبارة عن بقعة بنية على الجلد، فيما تختلف أعداد وأحجام ووزن الشامات من شخص لآخر، نتيجة الاختلافات في النسيج الذي تتكون منه الشامة، كما تعتمد أيضاً على سرعة النمو.
ويمكن إزالة الشامات بالطرق الجراحية، عندما يكون حجمها كبيراً أو تشكل إزعاجاً، أو توجد في منطقة تسبب الضيق والحرج للشخص المصاب بها.
ظهور شامات جديدة في الجسم: الأسباب...
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور شامات في الجسم، وهي كالآتي:
1- أسباب وراثية؛ فالعائلة التي يكثر بها وجود الشامات، تنتقل من جيل إلى آخر.
2- تظهر شامات جديدة في الجسم بسبب التغير في الخلايا الصبغية الموجودة تحت الجلد.
3- تظهر أحياناً شامات جديدة في الجسم بسبب التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس.
وقد يستمر ظهور الشامات في الجسم حتى يبلغ عمر الشخص 20 عاماً أو أكثر، ومن الطبيعي أن يكون لدى الأفراد قبل سن البلوغ ما بين 10 إلى 40 شامة، وربما تظهر بعض الشامات الأخرى في عمر متأخر.
هذا وتوجد عدة عوامل تؤثر في لون الشامات الجديدة عند ظهورها في الجسم، وهذه العوامل هي:
1- عدد ساعات التعرّض إلى أشعة الشمس.
2- التغيرات التي تحدث في هرمونات الجسم في مرحلة البلوغ.
3- تعاطي حبوب منع الحمل.
ومن الضروري الحرص على متابعة لون وحجم أي شامة جديدة في الجسم، لأنَّ أي تغير في الشامات من حيث اللون أو الحجم والعدد أو الإصابة بالنزيف أو الحكة يدل على خطورتها، وهو ما يستدعي استشارة الطبيب.
متى تتحول الشامات إلى ورم سرطاني؟
تكمن خطورة الشامات عندما تتحول إلى ورم سرطاني، وهو ما يحدث في الحالات التالية:
1- الشامات كبيرة الحجم التي تظهر مع الولادة، وهو ما يستدعي استشارة الطبيب.
2- ارتفاع عدد شامات الجسم إلى أكثر من 100 شامة، فإنَّ ذلك يدل على خطورتها وإمكانية تحولها إلى ورم سرطاني.
3- إذا ظهرت شامات جديدة بشكل غير منتظم، حيث تكون بأطراف متعرجة أو بلون داكن في الوسط وفاتح عند الأطراف، فإن هذا قد يدل على تحولها إلى ورم سرطاني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.