شامات جديدة في الجسم.. هل أسبابها سرطانية؟

ظهور شامات جديدة في الجسم قد يكون حميداً وناتجاً عن أسباب عديدة، وقد يكون سرطانياً. والشامات هي عبارة عن بقعة بنية على الجلد، فيما تختلف أعداد وأحجام ووزن الشامات من شخص لآخر، نتيجة الاختلافات في النسيج الذي تتكون منه الشامة، كما تعتمد أيضاً على سرعة النمو.

تقوم الأصباغ التي تفرز مادة الميلانين في الشامة بإعطائها اللون البني، بينما يكون اللون متفاوتاً من مكان لآخر أو من شخص لآخر، حيث تظهر أحياناً بعض الشامات باللون الأسود الفاتح أو الأسود الداكن، ويعتمد ذلك على عدد الخلايا الصبغية الموجودة في الشامة، كما يمكن أن تتكون بها شعيرات داكنة في بعض الأحيان.



ويمكن إزالة الشامات بالطرق الجراحية، عندما يكون حجمها كبيراً أو تشكل إزعاجاً، أو توجد في منطقة تسبب الضيق والحرج للشخص المصاب بها.





ظهور شامات جديدة في الجسم: الأسباب... تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور شامات في الجسم، وهي كالآتي: 1- أسباب وراثية؛ فالعائلة التي يكثر بها وجود الشامات، تنتقل من جيل إلى آخر.

2- تظهر شامات جديدة في الجسم بسبب التغير في الخلايا الصبغية الموجودة تحت الجلد.

3- تظهر أحياناً شامات جديدة في الجسم بسبب التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس.

وقد يستمر ظهور الشامات في الجسم حتى يبلغ عمر الشخص 20 عاماً أو أكثر، ومن الطبيعي أن يكون لدى الأفراد قبل سن البلوغ ما بين 10 إلى 40 شامة، وربما تظهر بعض الشامات الأخرى في عمر متأخر.

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هذا وتوجد عدة عوامل تؤثر في لون الشامات الجديدة عند ظهورها في الجسم، وهذه العوامل هي: 1- عدد ساعات التعرّض إلى أشعة الشمس.

2- التغيرات التي تحدث في هرمونات الجسم في مرحلة البلوغ.

3- تعاطي حبوب منع الحمل.

ومن الضروري الحرص على متابعة لون وحجم أي شامة جديدة في الجسم، لأنَّ أي تغير في الشامات من حيث اللون أو الحجم والعدد أو الإصابة بالنزيف أو الحكة يدل على خطورتها، وهو ما يستدعي استشارة الطبيب.