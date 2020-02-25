بالفيديو: فتاة روسية تنجو من الموت بأعجوبة!

وتم تصوير الفيديو في بلدة آزوف التابعة لمدينة روستوف غربي روسيا.

وظهرت في الفيديو فتاة تسير على ناصية الطريق، قبل أن تفقد توازنها وتسقط أرضا في نفس وقت مرور حافلة.

ومرت عجلات الحافلة على بعد سنتميترات قليلة للغاية من رأس الفتاة المستلقية على الأرض، لتنجو جمجمتها من التهشم.