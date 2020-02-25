'كورونا' يضرب أغنياء العالم ويكبدهم 139 مليار دولار في 24 ساعة

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن أغنى أثرياء العالم خسروا خلال اليوم وحده قرابة 139 مليار دولار، بعد انهيار البورصات العالمية أمس بسبب مخاوف اقتصادية من انتشار فيروس "كورونا"
وأضافت، أن كل من جيف بيزوس رئيس ومؤسس شركة "أمازون"، وبرنارد أرنو رئيس ومؤسس مجموعة "لويس فيتون" قد خسر يوم الاثنين 4.8 مليار دولار، فيما خسر مالك مجموعة الملابس "زارا" أمانسيو أوتريغا 4 مليارات دولار، أما مارك زوكربيرغ فقد خسر 3.48 مليار دولار.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الاثنين على انخفاض بأكثر من 3% في ظل تنامي حالة القلق من انتشار فيروس "كورونا"، حيث تشكل تدابير تفشي المرض والحجر الصحي مخاطر على اقتصاد الصين والعالم.
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