قيادي بالحكمة يدعو إلى حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ في هذه الحالة

دعا القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش، الثلاثاء، "القوى الوطنية والحراك الشعبي" إلى الضغط من أجل حل البرلمان فوراً والإمضاء على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بأنها حكومة طوارئ في حال عدم تمريرها داخل مجلس النواب.
وقال اللكاش وهو نائب سابق، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "البرلمان الحالي هو السبب الرئيسي بالفوضى التي يعيشها البلد وإن أعضاءه يتحملون المسؤولية كاملة ويراهنون عل كسب الوقت بالتسويف والمماطلة إلى نهاية دورتهم الحالية".
وخاطب اللكاش "بعض الذين يزعمون بأنهم زعامات الكتل السنية والكردية"، بحسب البيان، قائلاً إن "زمن الإملاءات ولي الأذرع والابتزازات والمحاصصة والاستقواء بالغير ولى وبدون رجعة".
وأضاف، أنه "في حال عدم تمرير الحكومة الانتقالية في البرلمان ينبغي على القوى الوطنيه والحراك الشعبي بالضغط لحل البرلمان فوراً والإمضاء على حكومة علاوي بأنها حكومة طوارئ والتي لا تحتاج الى تصويت في مجلس النواب مع ضمان التوازن الوطني فيها".
وتابع اللكاش، أن "حكومة علاوي سواء (كانت) انتقالية أو طوارئ تتلخص بمهمتين، الأولى إعادة هيبة الدولة والثانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه نهاية هذا العام".
وخاطب اللكاش "بعض الذين يزعمون بأنهم زعامات الكتل السنية والكردية"، بحسب البيان، قائلاً إن "زمن الإملاءات ولي الأذرع والابتزازات والمحاصصة والاستقواء بالغير ولى وبدون رجعة".
وأضاف، أنه "في حال عدم تمرير الحكومة الانتقالية في البرلمان ينبغي على القوى الوطنيه والحراك الشعبي بالضغط لحل البرلمان فوراً والإمضاء على حكومة علاوي بأنها حكومة طوارئ والتي لا تحتاج الى تصويت في مجلس النواب مع ضمان التوازن الوطني فيها".
وتابع اللكاش، أن "حكومة علاوي سواء (كانت) انتقالية أو طوارئ تتلخص بمهمتين، الأولى إعادة هيبة الدولة والثانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه نهاية هذا العام".
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