اكدت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء، ان نتائج الفحص اظهرت سلامة المشتبه باصابتهم بكورونا في مستشفى اليرموك. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفحص التوكيدي للحالات اظهرت سلامة المشتبه بهم في مستشفى اليرموك والذين احيلوا الى مستشفى الفرات". Advertisements واضافت انه "الان بإمكانهم مغادرة المستشفى". وكشف عضو في لجنة الصحة النيابية، امس الاثنين، عن رصد حالتين يشتبه باصابتهما بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك ببغداد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ: نتائج الفحص اظهرت سلامة المشتبه باصابتهم بكورونا في مستشفى اليرموك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.