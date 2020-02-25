نائب يطالب التعليم بالغاء شرط الاقامة للطلبة العراقيين المقيمين في ايران

وقال صباح الطلوبي العكيلي، في حديث لـ الخليج 365، "على وزارة التعليم العالي ان تعي ان صحة ابناءنا وسلامتهم اهم لدينا من كل مايمكن ان تفكر فيه الوزارة".

وشدد أن على الوزارة "الغاء شرطها في الاقامة لطلبتنا المقيمين في ايران اسوة بالطلبة الموجودين في الصين الى حين تحسن الوضع"، مؤكدا "اننا نحرص على ان تكون الوقاية خير من العلاج".



واضاف أنه "بعكسه نحمل الجهة المسؤولة في الوزارة مسؤولية سلامة ابناءنا الاعزاء".

وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.