نائب يطالب التعليم بالغاء شرط الاقامة للطلبة العراقيين المقيمين في ايران

طالب نائب عن ائتلاف سائرون، اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم العالي بالغاء شرطها في الاقامة للطلبة العراقيين المقيمين في ايران اسوة بالطلبة الموجودين في الصين.
وشدد أن على الوزارة "الغاء شرطها في الاقامة لطلبتنا المقيمين في ايران اسوة بالطلبة الموجودين في الصين الى حين تحسن الوضع"، مؤكدا "اننا نحرص على ان تكون الوقاية خير من العلاج".
واضاف أنه "بعكسه نحمل الجهة المسؤولة في الوزارة مسؤولية سلامة ابناءنا الاعزاء".
وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.
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