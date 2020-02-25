اﻛﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﻧﻘﺎﺑﺔ المعلمين، الثلاثاء، رﻓﻀﻬﻤﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، مشيرين الى ﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ان المدارس ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ المناهج اﻟﺪراﺳﻴﺔ المقررة. وقال ﻋﻀﻮ اللجنة ﻫﻮﺷﺎر ﻗﺮداغ لـ الصباح، ان "اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ"، مبينا "ﻧﺤﻦ ﺿﺪ اﻟﺘﺎﺟﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪ وﺧﺮوج اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﻋﻄﻠﺖ المدارس ﻟﺸﻬﻮر ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻓﻲ اﻋﻄﺎء المناهج واﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ المدارس ﻓﻲ الموعد المحدد ﻟﻬﺎ". واﺿﺎف ان "ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﺼﻄﺪم ﺑﺎﻻﺟﻮاء اﻟﺤﺎرة، اذا ﻣﺎ ذﻫﺒﺖ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻰ ﺷﻬﺮ اﻳﺎر او ﺣﺰﻳﺮان ﺧﺎﺻﺔ وان المدارس ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻬﺰة ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﻜﺬا ﺣﺮارة". Advertisements ﺑﺪوره، اوﺿﺢ ﻧﻘﻴﺐ المعلمين ﻋﺒﺎس ﻛﺎﻇﻢ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ان "ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ الممكن ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻻرﺷﺎدات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ. وﻗﺎل اﻟﺴﻮداﻧﻲ لـ الصباح، ان "اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻓﺎن ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ اﺻﺒﺢ اﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ المدارس ﻓﻲ المحافظات ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ دروس اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ المنهاج"، داﻋﻴﺎ اﻟﻰ "اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎون بين وزارﺗﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه المرض". وﺗﺎﺑﻊ ان "اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة المرض ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم دوام المدارس ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ اﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا"، مطالبا "وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم وﺧﺎﺻﺔ المرئية بان ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور اﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺮوس وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺠﻨﺒﻪ".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية النيابية: لا تمديد للعطلة الربيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.