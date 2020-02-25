لمنع انتشار 'كورونا'.. البحرين تتحرك والكويت توقف الرحلات الجوية

وقالت الإدارة الكويتية في بيان لها إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت موجودين في الدول الثلاث، في حين سيخضع أي مواطن كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمات الدخول للراغبين في القدوم إلى البلاد من هذه الدول، نظرا للوضع الصحي على خلفية انتشار الفيروس.

وقبل هذا القرار وأقفت الكويت أمس الاثنين، الرحلات الجوية من وإلى العراق.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بـ"كورونا"، بينهم مواطن سعودي.

من جهتها قالت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين، إنها تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، حيث سيجري فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.



وشددت في بيانها على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس "كورونا".

كما خصصت رقما هاتفيا للمسافرين البحرينيين وللمقيمين المتواجدين في المناطق الموبوءة، ودعتهم إلى الاتصال من خلاله بالجهات البحرينية المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان وزارة الصحة البحرينية، أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران.