إيران: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 17 شخصا

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن مصابين اثنين بفيروس "كورونا" في مدينة ساوة بشمالي البلاد توفيا، بالإضافة إلى حالة وفاة أخرى في محافظة البرز غربي طهران.
وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الاثنين عن 14 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" بالإضافة إلى تسجيل عشرات الإصابات.
وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة ساوة شمالي إيران، عباس نيكروش، إن شخصين مصيبين بالفيروس توفيا قبل أيام، مضيفا أن سبب التأخر في الإعلان عن ذلك هو تأخر نتائج فحص "كورونا".
وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الاثنين عن 14 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" بالإضافة إلى تسجيل عشرات الإصابات.
وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة ساوة شمالي إيران، عباس نيكروش، إن شخصين مصيبين بالفيروس توفيا قبل أيام، مضيفا أن سبب التأخر في الإعلان عن ذلك هو تأخر نتائج فحص "كورونا".
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