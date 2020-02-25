إيران: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 17 شخصا

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن مصابين اثنين بفيروس "كورونا" في مدينة ساوة بشمالي البلاد توفيا، بالإضافة إلى حالة وفاة أخرى في محافظة البرز غربي طهران.

وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الاثنين عن 14 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" بالإضافة إلى تسجيل عشرات الإصابات.



وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة ساوة شمالي إيران، عباس نيكروش، إن شخصين مصيبين بالفيروس توفيا قبل أيام، مضيفا أن سبب التأخر في الإعلان عن ذلك هو تأخر نتائج فحص "كورونا".