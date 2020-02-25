متظاهرون يقطعون تقاطع البهو

قطع متظاهرون في الناصرية، الثلاثاء، تقاطع البهو وسط المدينة. وقال مراسل الخليج 365 ان العشرات من المتظاهرين في الناصرية اقدموا اليوم على قطع تقاطع البهو وسط المدينة، امام حركة سير العجلات. واضاف ان قطع التقاطع تم بواسطة الاطارات المحروقة.



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