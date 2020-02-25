الصناعة تعلن إنتاج الكمامات بطاقة (٣٠) الف كمامة يومياً

أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، الثلاثاء، عن المباشرة بإنتاج الكمامات بطاقة (٣٠) الف كمامة يومياً في مصنع الألبسة الجاهزة بالموصل التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود .

وقال الوزير الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المصنع المذكور شرع بإنتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الأسواق قريباً بأسعار رخيصة قياساً بأسعار البيع في الصيدليات التي قامت برفع الأسعار بعد تفشي فيروس كورونا بأعتبار ان هذه الكمامات واحدة من طرق الوقاية من الفيروس".

وشدد "على ضرورة توفر الإمكانية لزيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة في إطار السعي الجاد لتأمين مختلف المستلزمات الطبية لمحافظة نينوى وعموم المحافظات"، لافتا الى ان "هناك أمكانية لدى مصانع الشركة المذكورة الأخرى كمصنع القطنية ومصنع الالبسة الرجالية في النجف الإشرف لإنتاج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات".