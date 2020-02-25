إنتحار معتمرة في مكة

اعلنت الجهات الأمنية السعودية في مكة، انها تباشر التحقيق في انتحار معتمرة "قفزت من الدور الثاني من مقر سكنها بحي قرب الحرم المكي". وتفيد معلومات نشرتها صحف سعودية محلية، ان "المعتمرة سودانية الجنسية، ووضعت حدا لحياتها صباح اليوم". صحيفة "سبق" السعودية، نقلت عن مصدر أمني، أن "المعتمرة رمت بنفسها من الدور الثاني من العمارة التي تقطنها، مما أدى إلى وفاتها على الفور". Advertisements وفتحت الشرطة تحقيقا موسعا في الحادثة لمعرفة ملابسات الحادثة. ولم تكشف السلطات حتى الساعة ملابسات الحادث، ولم ترجح رسميا ما إذا كان الحادث "انتحارا".



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