المرجع السيستاني: اليوم متمم لجمادي الآخرة وغدا اول ايام شهر رجب

اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الثلاثاء، ان اليوم هو متمم لجمادي الآخرة، فيما اشار الى ان يوم غد الاربعاء هو اول ايام شهر رجب.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لم يثبت لدى سماحة السيد السيستاني رؤية هلال شهر رجب المرجب في مساء يوم الاثنين في العراق والمناطق المجاورة له".
واضاف انه "وفقاً لفتواه يكون يوم غد الاربعاء اول ايام هذا الشهر الفضيل".
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