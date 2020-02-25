علاوي يكشف عن مخطط لافشال تمرير الحكومة

كشف رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، عن مخطط لافشال تمرير الحكومة.
وقال علاوي في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، "لقد وصل إلى مسامعي ان هناك مخططاً لافشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات".
واضاف ان "الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين"، مشيرا الى ان "هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً".
واعرب علاوي عن امله ان "تكون هذه المعلومة غير صحيحة".
أكد تحالف القوى، امس الاثنين، موقفه الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، مشددا أنه لن يحضر جلسة التصويت على الحكومة.
كما أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، عن رفض كتلته للمحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة، وفيما اعلن عدم تصويتها على حكومة لا تحظى بإجماع وطني، اشار الى أن المنهاج الحكومي الذي قدمه محمد توفيق علاوي لم يتضمن بشكل واضح التعهد بإجراء انتخابات مبكرة.
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