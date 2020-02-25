السنة يدعون لاستبدال علاوي: منهج تعامله "أزموي"

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أسامة مهدي: حددت رئاسة البرلمان العراقي الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية بدلاً من الأربعاء للتصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة شرط استلام منهاجها الحكومي واسماء الوزراء المرشحين قبل 48 ساعة من انعقادها بينما تستمر مفاوضات القوى الكردية مع علاوي حول حصتها في تشكيلته الحكومية لكن السنية دعت لاستبداله.

وخلال اجتماع خاص لرئاسة مجلس النواب العراقي الاثنين لبحث تحديد موعد للجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة فقد قررت عقدها على الساعة الواحدة من يوم الخميس المقبل بدلا من الاربعاء كما كان مقررا من قبل كما ابلغ مصدر برلماني ""الخليج 365"".. موضحا ان الرئاسة اشترطت لعقد الجلسة ارسال رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل عقد الجلسة بثمان واربعين ساعة.

وبناء على ذلك فقد تسلمت رئاسة البرلمان ظهر اليوم المنهاج الحكومي للحكومة الجديدة بأنتظار السير الذاتية للوزراء المرشحين فيها. وفور ذلك تم الكشف عن أبرز ما يتضمنه المنهاج الوزاري لحكومة محمد توفيق علاوي.

وقالت وكالة الانباء العراقية الرسمية إن"البرنامج الحكومي سيكون مختصراً وليس موسعاً ومن اولوياته التركيز على الإصلاح الإداري والاهتمام بالمشاريع المتلكئة وإكمال قانون الموازنة"

وأضافت نقلا عن مصدر مطلع تابعته ""الخليج 365"" تصريحه أن"من أولويات المناهج أيضا تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة الذي سيكون على عاتق المفوضية العليا للانتخابات الاعداد لها من الناحية الفنية". كما يتضمن إجراءات تتعلق بتحقيق مطالب التظاهرات ومحاسبة قتلة المتظاهرين وسيتم الشروع بذلك خلال أسبوعين بعد تسنم الحكومة مهامها".

وأضاف المصدر أن"المنهاج أعطى أولوية لدعم ملفات الثقافة والمسرح والفن من اجل المساهمة في خلق رأي عام واع.



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السنة يدعون لاستبدال علاوي

وفي تطور مفاجئ دعا تحالف القوى العراقية السنية باستبدال علاوي واصف منهجه بأنه أزموي.

وقال التحالف الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وله 60 نائبا من اصل 329 نائبا في بيان تابعته ""الخليج 365"" ان "التحالف موقفه ثابت برفض المنهج الذي يتعامل به السيد محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة فهو منهج أزموي لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيلها في حل الأزمات بين الحكومة والشعب من جهة أو بين الحكومة والقوى السياسية من جهة أخرى".

وقال محذرا إن ذلك "سيزيد من حالة الاحتقان والاضطراب في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة غير جدلية تحظى بالإجماع الشعبي والسياسي ولا تزيد من حالة الانقسام الراهنة".

وشدد التحالف على انه "وبناءً على ذلك فإننا نطالب القوى السياسية باستبداله بشخصية مقبولة تحوز رضا الجماهير وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها".. مؤكدا انه لن يشارك في التصويت على تشكيلة علاوي الخميس المقبل.

تواصل مفاوضات الاكراد مع علاوي

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وبالترافق مع ذلك فقد بدأ في اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي اليوم اجتماع رئاسة إقليم كردستان مع رئاسة الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية لحسم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي.

ويشارك في الاجتماع رئيس إلاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيسة البرلمان ريواز فائق إلى جانب قادة الأحزاب السياسية والوفد المفاوض للإقليم بشأن تشكيل الحكومة العراقية والكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي.

ومن جهته كشف عضو الوفد الكردي المفاوض مع علاوي في بغداد محمد سعدالدين أن لدى الاكراد مجموعة من الشروط للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف مبيناً أنه رغم إبداء الموافقة الشفهية عليها لكن الأطراف الكردستانية تطالب بضمانات لتطبيقها.

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وقال سعدالدين لشبكة رووداو الإعلامية الكردية في تصريح تابعته ""الخليج 365"" إن من "ضمن الشروط الأساسية للأطراف الكردستانية هي ضمان الحقوق الدستورية لشعب كردستان والمستحقات المالية وتطبيع الأوضاع الأمنية في مناطق المادة 140" المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأشار الى أنه "رغم الحصول على موافقة شفهية من علاوي على هذه الشروط لكن نحن نطالب بضمانات".. وقال "أتوقع أن يتمخض اجتماع رئاسة إقليم كوردستان مع الأطراف الكوردستانية اليوم عن قرار المشاركة في الحكومة إذا وجدت ضمانات لتنفيذ هذه الشروط".

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو انه اجرى اتصالا هاتفيا مع علاوي اكد خلاله ضرورة وقف عمليات قتل المحتجين.. مشددا على ضرورة اخضاع المسؤولين عن ذلك الى المساءلة القانونية.

واكد بومبيو في تغريدة على "تويتر" على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة تلبي المطالب المشروعة للمحتجين في العراق. وأشار الى انه رحب بالوعود التي قطعها علاوي على نفسه في اجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

ومن جانبها أشارت المتحدثة بأسم وزاة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغس فقد أشارت إلى أن بومبيو حثّ علاوي على حلِ الخلافات مع القادة السياسيين الاكراد والسنة لضمان نجاح حكومته في الإضطلاع بالمهام الأساسية التي ستتكفل بها.

وقالت إن بومبيو شدد على علاوي بضرورة إلتزام العراق بحماية الدبلوماسيين الاميركيين وقوات التحالف والمنشات التابعة لهما في العراق في أشارة الى تعرضها بين الحين والاخر لقصف بصواريح كاتيوشا تشير مصادر الى ان مليشيات عراقية موالية لايران هي التي تقوم بتنفيذه ضمن حملة عراقية شيعية لاخراج القوات الاميركية من العراق بضغط ايراني.

وما يزال الحراك الشعبي في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب يرفض تكليف علاوي بتشكيل الحكومة ودعت "اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين" جميع ابناء الشعب العراقي "للقيام بتصعيد وتحشيد لثورة مليونية كبرى في جميع ميادين الاعتصام في بغداد والمحافظات المنتفضة غدا الثلاثاء تحت شعار محمد توفيق (مرفوض بأمر الشعب) ولا شرعية لمجلس نواب التزوير وقراراته التآمرية على العراق وذلك غدا الثلاثاء وهو موعد انطلاق الثورة المليونية" بحسب ما قالت في نداء الى المواطنين حصلت ""الخليج 365"" على نصه.

وكان علاوي حذر الاربعاء الماضي من انه اذا اخفقت تشكيلته الحكومية في نيل الثقة فأنه يعني ان هناك جهات لا زالت تعمل من اجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالب المواطنين وتعمل على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتظاهر مئات آلاف العراقيين منذ بداية تشرين الاول أكتوبر الماضي للمطالبة بتغيير النظام السياسي ورحيل الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد ما ارغم حكومة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة فيما بلغت أعداد قتلى الاحتجاجات حوالى 550 شخصا معظمهم من المتظاهرين الذين لقوا مصرعهم برصاص قوات الأمن أو الميليشيات المرافقة لها بينما وصل عدد المصابين إلى حوالي 30 ألفا.