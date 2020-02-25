ارتفاع عدد الجنود الأميركيين الجرحى في الهجوم الإيراني في العراق إلى 110

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واشنطن: كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة أن عدد الجنود الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاجات دماغية جراء إطلاق إيران صواريخ على قاعدتهم في العراق في الشهر الماضي قد ارتفع الى 110.

هذه الحصيلة أكبر من تلك التي تم إعلانها في 10 فبراير للهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد في غرب العراق. وقال البنتاغون في بيان إنه تم تشخيص إصابات جميع الجرحى بارتجاجات خفيفة في الدماغ، مضيفا أن 77 منهم عادوا الى الخدمة.

وأضاف البيان أن 35 جنديا نقلوا الى المانيا لمزيد من التقييم، ولاحقا تم ارسال 25 منهم الى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن في البداية عدم وجود إصابات في صفوف الجنود الأميركيين بعد الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الأسد ليلة السابع إلى الثامن من يناير.

وأعلن البنتاغون لاحقا اصابة نحو 12 جنديا. وأطلقت إيران صواريخ بالستية على القاعدة ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بطائرة مسيّرة أميركي في الثالث من يناير في بغداد.

