الصحة العالمية ترسل فريقين إلى إيران وإيطاليا غدا بشأن فيروس كورونا

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية للمنظمة، الدكتور مايك رايان، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لدينا فريق سيذهب إلى إيران غدا وفريق آخر سيذهب إلى إيطاليا لمحاولة فهم كيفية انتشار الفيروس هناك".وأضاف رايان: "من الممكن أن يصبح فيروس كورونا الجديد وباءً عالميا ينتشر في أغلب مناطق العالم".

وتابع: "علينا فعل أي شيء يمكن القيام به، نحتاج أن نستعد لمعالجة الحالات ولنضع آليات لمنع انتشار المرض".