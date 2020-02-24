الصحة العالمية ترسل فريقين إلى إيران وإيطاليا غدا بشأن فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سترسل غدا الثلاثاء فريقين إلى إيران وإيطاليا لبحث انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية للمنظمة، الدكتور مايك رايان، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لدينا فريق سيذهب إلى إيران غدا وفريق آخر سيذهب إلى إيطاليا لمحاولة فهم كيفية انتشار الفيروس هناك".
وأضاف رايان: "من الممكن أن يصبح فيروس كورونا الجديد وباءً عالميا ينتشر في أغلب مناطق العالم".
وأضاف رايان: "من الممكن أن يصبح فيروس كورونا الجديد وباءً عالميا ينتشر في أغلب مناطق العالم".
وتابع: "علينا فعل أي شيء يمكن القيام به، نحتاج أن نستعد لمعالجة الحالات ولنضع آليات لمنع انتشار المرض".
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