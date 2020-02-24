الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يصل لمرحلة الوباء وعلى العالم أن يستعد لذلك

وقال الخبير في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إنه من المبكر إعلان تحول فيروس "كورونا" إلى وباء عالمي، مؤكدا استمرار المنظمة في مساعيها لتجنب وقوع ذلك.

من جهته، شدد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على ضرورة أن يستعد العالم لاحتمالية تحول الفيروس إلى وباء عالمي، مؤكدا أن زيادة عدد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية في الـ24 ساعة الماضية "تثير قلقا عميقا".



وترى المنظمة أنه لإعطاء صفة "وباء عالمي" لمرض ما، فإنه يجب أن تتوفر في هذا المرض أولا صفة الانتقال بسهولة بين البشر عبر العالم.