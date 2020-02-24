رأى الخبير في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إنه من المبكر إعلان تحول فيروس "كورونا" إلى وباء عالمي، مؤكدا استمرار المنظمة في مساعيها لتجنب وقوع ذلك.
وقال الخبير في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إنه من المبكر إعلان تحول فيروس "كورونا" إلى وباء عالمي، مؤكدا استمرار المنظمة في مساعيها لتجنب وقوع ذلك.
من جهته، شدد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على ضرورة أن يستعد العالم لاحتمالية تحول الفيروس إلى وباء عالمي، مؤكدا أن زيادة عدد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية في الـ24 ساعة الماضية "تثير قلقا عميقا".
وترى المنظمة أنه لإعطاء صفة "وباء عالمي" لمرض ما، فإنه يجب أن تتوفر في هذا المرض أولا صفة الانتقال بسهولة بين البشر عبر العالم.
من جهته، شدد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على ضرورة أن يستعد العالم لاحتمالية تحول الفيروس إلى وباء عالمي، مؤكدا أن زيادة عدد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية في الـ24 ساعة الماضية "تثير قلقا عميقا".
وترى المنظمة أنه لإعطاء صفة "وباء عالمي" لمرض ما، فإنه يجب أن تتوفر في هذا المرض أولا صفة الانتقال بسهولة بين البشر عبر العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يصل لمرحلة الوباء وعلى العالم أن يستعد لذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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