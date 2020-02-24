عُمان تقرر تعليق الرحلات الجوية إلى إيران بسبب فيروس كورونا

أعلنت سلطنة عُمان تعليق جميع الرحلات الجوية المدنية مع إيران ابتداء من الإثنين، ولأجل غير مسمى، وذلك على خلفية اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا لمواطنتين عمانيتين قادمتين من الجمهورية الإسلامية.
وجاء ذلك في إطار متاعبة الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة الإماراتية.
وظهر الوباء الذي أطلق عليه "كوفيد-19" لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان أواخر كانون الأول، وانتشر في سائر أنحاء الصين وفي أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.
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