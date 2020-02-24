تحالف القوى يؤكد موقفه الرافض لتكليف علاوي

وقال تحالف القوى في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه يؤكد "موقفه الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة".

واضاف ابيان تحالف القوى، "لن نحضر جلسة التصويت المزمع عقدها يوم الخميس القادم".