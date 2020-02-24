تحالف القوى يؤكد موقفه الرافض لتكليف علاوي

أكد تحالف القوى، اليوم الاثنين، موقفه الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، مشددا أنه لن يحضر جلسة التصويت.
واضاف ابيان تحالف القوى، "لن نحضر جلسة التصويت المزمع عقدها يوم الخميس القادم".
يذكر ان رئاسة مجلس النواب حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل الموعد المحدد.
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