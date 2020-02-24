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تحالف القوى يؤكد موقفه الرافض لتكليف علاوي

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أكد تحالف القوى، اليوم الاثنين، موقفه الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، مشددا أنه لن يحضر جلسة التصويت.
وقال تحالف القوى في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه يؤكد "موقفه الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة".

واضاف ابيان تحالف القوى، "لن نحضر جلسة التصويت المزمع عقدها يوم الخميس القادم".

 

وسبق أن اعلن تحالف القوى العراقية عن رفضه تكليف علاوي برئاسة الحكومة. 

يذكر ان رئاسة مجلس النواب حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل الموعد المحدد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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