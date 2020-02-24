العراق يضرب موعدا مع مصر في ربع نهائي كأس العرب للشباب

رياضة 2020-02-24 | 15:33 المصدر: 0 مشاهدة Advertisements تأهل المنتخب المصري، كمتصدر للمجموعة الثالثة في بطولة العرب للمنتخبات الشباب المقامة في السعودية 2020. ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على فلسطين باربعة أهداف لهدفين، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط. وسيواجه منتخبنا الشبابي نظيره المصري يوم الخميس الساعة السادسة والنصف مساء على استاد سعود بن جلوي (الراكة ) في الدور ربع النهائي للبطولة.

يذكر ان المنتخب الوطني تأهل كوصيف للمجموعة الاولى خلف المنتخب التونسي برصيد اربع نقاط.



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