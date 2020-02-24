إياد علاوي: الحكومة السابقة واللاحقة تتهاون مع عمليات القمع ضد الشعب العراقي

اعتبر رئيس تحالف الوطنية إياد علاوي، الاثنين، ان الحكومة السابقة واللاحقة تتهاون مع عمليات القمع ضد الشعب العراقي. وقال علاوي في تغريدة اطلعت عليها الخليج 365، إن "الحكومة السابقة وحتى اللاحقة ترفض تشكيل محكمة علنية لمحاكمة قتلة الشعب العراقي". وأضاف أن "ذلك دليل واضح على تهاونها بل وتواطئها مع عمليات القمع والاعتداءات الممنهجة التي تطالهم، واخرها ما جرى يوم امس ... وامام صمت المجتمع الدولي".



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