وصف وزير الأمن الوطني السابق قاسم داود، الاثنين، حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت نتيجة التظاهرات بـ"الدموية"، فيما اعتبر محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية شخصية "جدلية".
وقال المكتب الاعلامي لـ داود في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لقد فرضت ارادة شعبنا العظيم وقيادته البطلة المتمثلة باخواننا وابنائنا المعتصمين الكثير من الحقائق والتي اسفرت عن اقالة الحكومة الدموية والتوجه نحو تشكيل حكومة انتقالية تمهد لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة".
أضاف، أن "احزاب السلطة لم يرق لها هذا التحول الايجابي وبدفع من اسيادهم قاموا بعملية التفاف على هذه المنجزات من خلال تكليف شخصية جدلية لا تمت لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في مدينة النجف الأشرف وكذلك تخالف شروط ومواصفات ساحات الاعتصام، بعدها بدأ مسلسل تفتيت المجتمع العراقي ومكوناته".
أضاف، أن "احزاب السلطة لم يرق لها هذا التحول الايجابي وبدفع من اسيادهم قاموا بعملية التفاف على هذه المنجزات من خلال تكليف شخصية جدلية لا تمت لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في مدينة النجف الأشرف وكذلك تخالف شروط ومواصفات ساحات الاعتصام، بعدها بدأ مسلسل تفتيت المجتمع العراقي ومكوناته".
وتابع، "في الوقت الذي نشد على ايديكم في خطواتكم المباركة نتطلع بكل ثقة الى مسيراتكم المزمع ان تنطلق يوم غد تعبيرا عن رفض مؤامرة التكليف ولقطع الطريق على مسلسل التدخلات الاجنبية، ولاثبات ان شعبنا العراقي العظيم لايقبل الوصايات الاجنبية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير سابق يصف حكومة عبد المهدي بـ'الدموية' ويعتبر علاوي شخصية 'جدلية' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.