اجتماع الكتل الكردستانية ورئاسة الاقليم يدعو للحوار قبل جلسة التصويت على الحكومة

دعا اجتماع الكتل الكردستانية ورئاسة إقليم كردستان، الاثنين، إلى الحوار قبل جلسة التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.
وقال مصدر سياسي لـ الخليج 365، إن "اجتماع الكتل الكردستانية ورئاسة الاقليم، اعتبر ان منهج وآلية عمل رئيس الوزراء المكلف ليس محل اطمئنان وثقة اغلب المكونات الأساسية"، مطالباً بـ "مراجعة طريقة تعامله".
وأضاف أن "العراق يمر بمنعطف تاريخي مع وجود تحديات داخلية وخارجية"، مبيناً ان "إقليم كردستان ومؤسساته هو الجهة الشرعية الوحيدة في تحديد من يمثلونه في موسسات الدولة الاتحادية".
وطالب قادة الكتل السياسية بـ "الجلوس إلى طاولة الحوار قبل جلسة التصويت على الحكومة".
وأضاف أن "العراق يمر بمنعطف تاريخي مع وجود تحديات داخلية وخارجية"، مبيناً ان "إقليم كردستان ومؤسساته هو الجهة الشرعية الوحيدة في تحديد من يمثلونه في موسسات الدولة الاتحادية".
وطالب قادة الكتل السياسية بـ "الجلوس إلى طاولة الحوار قبل جلسة التصويت على الحكومة".
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