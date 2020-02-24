الصين: فيروس 'كورونا' ليس من صنع الإنسان

نفى السفير الصيني لدى موسكو، تشانغ هان هوي، أن يكون فيروس "كورونا" المستجد من صناعة بشرية، منددا بمحاولات غربية للنيل من هيبة الصين وعرقلة مسيرتها.
وأشار السفير إلى أن بكين تشكر موسكو لدعمها ومستعدة للعمل المشترك معها لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وأكد أن محاولات بعض الدول الغربية للإساءة إلى سمعة الصين ووضع عراقيل أمامها على خلفية أزمة "كورونا" محكوم عليها بالفشل.
وقال: "الصديق وقت الضيق. إننا نحتاج في هذا الوقت بالذات إلى مثل هذا الدعم. وهذا (دعم روسيا) في تباين حاد مع تصرفات بعض الدول الغربية، التي تحاول خلق صعوبات لبلدنا بدلا من مساعدة ودعم الشعب الصيني.. إنهم يسعون عبر شتى الأفعال والأقوال الوقحة والخبيثة لتعكير صفاء وجه الصين، ويريدون كبح تطور الصين، وهذه المحاولات، بطبيعة الحال، فاشلة ولن تأتي بنتيجة".
وجدد السفير التعبير عن ثقة سلطات بلاده من أن وباء "كورونا" سيتم التغلب عليه في غضون أسابع معدودة.
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