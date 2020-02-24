تربية النجف توجه بتأجيل امتحانات نصف السنة بسبب 'كورونا'

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "تربية النجف توجه بتأجيل امتحانات نصف السنة الى اشعار اخر حفاظاً على سلامة الطلبة".

وكانت دائرة صحة النجف أعلنت، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لطالب إيراني دخل البلاد قبل قرار منع الدخول، مشيرة إلى "عزله صحياً".



وأعلنت وزارة الصحة، أنها تعاملت مع المواطن الايراني المصاب بفيروس "كورونا" في محافظة النجف حسب "اللوائح الصحية الدولية"، داعيةً إلى نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع.