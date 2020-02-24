مع ارتفاع اسعار الكمامة.. صيدلاني في سامراء يقدمها مجانا 'صور'

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، صورا لصيدلاني قام بوضع عبارة على صيدليته "الكمامات مجانا.

وبحسب ما نشره الناشطون فأنه "في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الكمامات في الكثير من الصيدليات وانقطاعها في أخرى، بعد زيادة الطلب عليها من المواطنين تحسباً لتفشي كورونا، قام صيدلاني من أهالي سامراء، بتعليق عبارة (الكمامات مجاناً) على واجهة صيدليته".

واكدوا ان "هذه العبارة تشمل كل شخص لا يملك سعر الكمامة وينوي ارتداءها احترازاً من الفيروس".

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