جدول الخطوط الجوية العراقية يظهر استمرار الرحلات الى ايران

أظهر جدول الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية العراقية وجود رحلات الى العاصمة الايرانية طهران ومدينة مشهد على الجدول يوم غد الثلاثاء، وذلك رغم اعلان ايقاف الرحلات بسبب فايروس كورونا . وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت الخميس الماضي 20 شباط 2020، تعليق جميع رحلات الطيران من وإلى إيران على خلفية تسجيل حالات وفاة نتيجة الإصابة بفايروس كرورنا المستجد في مدينة قم الإيرانية. Advertisements كما قررت وزارة الداخلية العراقية الخميس أيضا، تعليق منح سمة الدخول للمسافرين الإيرانيين، وذلك في اجراء احترازي. يشار الى أن وزير الصحة الإيراني اعلن، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.



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