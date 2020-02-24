مقتل شخصين واصابة ثالث بمشاجرة عائلية في ديالى

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن شخصين قتلا واصيب ثالث بمشاجرة عائلية في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشاجرة عائلية استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة ضمن قرية منصورية الشط في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، ما ادى الى مقتل شخصين واصابة ثالث بجروح".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".