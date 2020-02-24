الصحة العالمية: اجواء العراق الحارة ستقضي على فرص انتشار كورونا

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل في تصريحات متلفزة، إن "العراق استجاب بشكل مثالي في التعامل مع فيروس كورونا ونجح في اجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية بشكل سريع للغاية وتمكن من عزلهم لمدة 14 يوما ومن ثم اخلاء سبيلهم بعد التاكد من عدم اصابتهم".وأضاف إسماعيل، أن "العراق يمتلك كافة المعدات الضرورية لفحص المصابين بالكورونا القادمين الى المطارات والمنافذ الحدودية بعد تزويد المنظمة بتلك المعدات، فضلا عن نشر اكثر من 100 الف بوستر دعائي من اجل اتوعية المواطن"، مبينا ان "الاجواء الحارة للعراق في الصيف المقبل ستقضي على فرصة انتشاره الا ان العراق مطالب بابقاء الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس".

وأوضح أن "اغلاق الحدود مع ايران سيستمر لمدة ثلاثة ايام لحين انعقاد الاجتماع الثلاثي صباح اليوم بين المنظمة ووزارتي الصحة الايرانية والعراقية لتحديد الاجراءات الجديدة مع تفشي المرض في الجانب الايراني".



وتابع أن "الاجتماع سيناقش الاليات الجديدة سيما ايران والعراق تستعدان لاقامة زيارات مليونية خلال الشهرين المقبلين ما يزيد من خطورة انتشار الامراض بشكل سريع في حال عدم اتخاذ الاجراءات الالزمة"، مبينا ان "الحرب على داعش والحصار دمرتا البنى التحتية الصحية للعراق ونتعاون مع العراق لاعادته الاول في مجال الصحة في الشرق الاوسط بسبب خبرة الاطباء العراقيين الممتازة".