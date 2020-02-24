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بالفيديو والارقام.. تفاصيل اول مشاركة لـميمي في الدوري البرتغالي

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2020-02-24 | 09:17

بالفيديو والارقام.. تفاصيل اول مشاركة لـميمي في الدوري البرتغالي

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شارك نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي "ميمي"، في اول مباراة له مع فريقه بورتيمونينسي بالدوري البرتغالي الممتاز.
ولعب بورتيمونينسي امام المتصدر بورتو في المواجهة التي اقيمت على ملعب الاخير "دراجاو" لحساب الجولة الـ22 من البطولة.

وشارك ميمي كبديل في المباراة التي انتهت بفوز بورتو 1-0، حيث دخل الى ارضية الملعب في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

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وكاد ان يسجل ميمي اول اهداف مع فريقه البرتغالي بكرة مقصية رائعة في الدقيقة 83 لكن كرته جاورت المرمى.

ولعب ميمي 17 دقيقة في المباراة تحصل على تقييم 5.8 من تسديدة واحدة والتحام هوائي ناجح وتمريرات ناجحة بنسبة 50%.

 


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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