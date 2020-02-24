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2020-02-24 | 09:17
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شارك نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي "ميمي"، في اول مباراة له مع فريقه بورتيمونينسي بالدوري البرتغالي الممتاز.
وشارك ميمي كبديل في المباراة التي انتهت بفوز بورتو 1-0، حيث دخل الى ارضية الملعب في الدقيقة 76 من عمر المباراة.
وكاد ان يسجل ميمي اول اهداف مع فريقه البرتغالي بكرة مقصية رائعة في الدقيقة 83 لكن كرته جاورت المرمى.
ولعب ميمي 17 دقيقة في المباراة تحصل على تقييم 5.8 من تسديدة واحدة والتحام هوائي ناجح وتمريرات ناجحة بنسبة 50%.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والارقام.. تفاصيل اول مشاركة لـميمي في الدوري البرتغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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