بالفيديو والارقام.. تفاصيل اول مشاركة لـميمي في الدوري البرتغالي

ولعب بورتيمونينسي امام المتصدر بورتو في المواجهة التي اقيمت على ملعب الاخير "دراجاو" لحساب الجولة الـ22 من البطولة.

وشارك ميمي كبديل في المباراة التي انتهت بفوز بورتو 1-0، حيث دخل الى ارضية الملعب في الدقيقة 76 من عمر المباراة.



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وكاد ان يسجل ميمي اول اهداف مع فريقه البرتغالي بكرة مقصية رائعة في الدقيقة 83 لكن كرته جاورت المرمى.

ولعب ميمي 17 دقيقة في المباراة تحصل على تقييم 5.8 من تسديدة واحدة والتحام هوائي ناجح وتمريرات ناجحة بنسبة 50%.