بدء الاجتماع الذي دعا له الحلبوسي امس لاعضاء هيئة رئاسة البرلمان

أفاد مصدر نيابي، الاثنين، ببدء اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب بخصوص عقد الجلسة الاستثنائية لتشكيل الحكومة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب بدأوا، قبل قليل اجتماعهم بشأن عقد الجلسة الاستثنائية لتشكيل الحكومة". وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دعا، أمس الأحد، رئاسة مجلس النواب إلى عقد اجتماع اليوم الاثنين، استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة".



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