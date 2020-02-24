الكردستاني: الحديث عن استقلالية علاوي غير صحيحة ولاقرار بشأن مشاركتنا بجلسة البرلمان

اكدت كتلة التحالف الكردستاني النيابية، الاثنين، ان الحديث عن استقلالية رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بعيدة عن الصحة، فيما اشارت الى انه لا يوجد لغياة الان قرار بشأن مشاركتها بجلسة التصويت على الحكومة.

ونقلت سبوتنك عن لرئيسة الكتلة في البرلمان فيان صبري قولها ان "رئيس الحكومة الجديد محمد توفيق علاوي، لم يكن مكلفا من كافة الكتل السياسية، بل كتلتين فقط هم من قاموا بتكليفه وهما الفتح والصدر، أما الكتل السنية والكردية وبعض الكتل الشيعية لم تكن راضية عنه، هذا بجانب عدم رضا أو قبول الشارع المنتفض لهذا الترشيح".

واضافت ان "هناك ترشيحات للوزراء في حكومة علاوي من جانب بعض الشخوص وليست من قبل الكتل السياسية، وقد لاقى المكون الكردستاني في تلك المرحلة نوعا من التهميش من جانب الكتل السياسية"، مشيرة الى "اننا إقليم دستوري في البلاد، لدينا قيادة وكتل سياسية كردستانية وكان من الأحرى أن يكون التفاوض معهم وليس مع شخصيات معينة وهي من ترشح، لأن هذا السلوك سيكون له وبلا أدنى شك تداعيات سلبية حتى على آداء الحكومة المقبلة".

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وتابعت "نحن إلى الآن وأتحدث بشكل خاص عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لسنا راضين عن الحكومة المكلفة"، موضحة ان "الحديث عن استقلالية علاوي بعيد عن الصحة".

وبشأن احتمالية مشاركة كتلة التحالف الكردستاني بجلسة التصويت على الكابينة الوزارية، اكدت صبري انه "لغاية الان لا يوجد قرار خاص بهذا الموضوع، ومازال لدينا اعتراض على طريقة تعامل رئيس الحكومة المكلف مع الكتل الكردستانية"، مبينة "اننا لم نخرج بحصيلة مفيدة خلال اجتماع علاوي معنا".