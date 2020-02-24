تفاصيل المكالمة بين بومبيو وعلاوي.. حثه على حل الخلافات مع الكرد والسنة وحماية الدبلوماسيين

كشف وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الاثنين، تفاصيل مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء محمد علاوي، فيما شدد على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة تلبي المطالب المشروعة للمحتجين في العراق.

وقال بومبيو في تغريدة له نشرت على حسابه بموقع تويتر وتابعتها الخليج 365، "رحبنا بالوعود التي قطعها علاوي على نفسه في اجراء انتخابات مبكرة في البلاد".

وجدد بومبيو "التزام الولايات المتحدة بدعم العراق"، لافتا الى "ضرورة انهاء العنف الذي يطال المحتجين العراقيين".

ودعا بومبيو الى "اخضاع المسؤولين عن احداث العنف الى المساءلة القانونية"، مشيرا الى "اهمية اتخاذ اجراءات عاجلة تلبي المطالب المشروعة للمحتجين في العراق".

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من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، ان "بومبيو حث علاوي على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الأكراد والسنة في العراق لضمان النجاح في متابعة المهام الحيوية التي تواجهها حكومته".

واضافت أن "بومبيو شدد أيضا على أن العراق ملزم بحماية القوات والمنشآت والدبلوماسيين التابعين للولايات المتحدة والتحالف الدولي".

واصدر مكتب رئيس الوزراء امس الاحد، بيانا اكد فيه ان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تلقى، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، فيما اشار الى ان الجانبين اكدا على ضرورة التنسيق والعمل المشترك.