علاوي وبومبيو يؤكدان على ضرورة التنسيق والعمل المشترك

اكد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ووزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، على ضرورة التنسيق والعمل المشترك.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تلقى، اليوم الاحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو"، مبينا ان "بومبيو قدم التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".
واضاف ان "علاوي شكر وزير الخارجية على الاتصال"، مشيرا الى انه "جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي".
وتابع انه "تم التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الامريكية للعراق في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين".
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