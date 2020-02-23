اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن تمديد فترة منع دخول الايرانيين والوافدين الى العراق لمدة 15 يوما.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تمديد فترة منع دخول الايرانيين والوافدين الى العراق لمدة 15 يوما".
واضاف انه "تم ايضا منع سفر العراقيين الى ايران لنفس المدة المذكورة".
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