أعلنت وزارة النقل، الاحد، عن تسجيل المراصد الزلزالية هزة أرضية ثانية بمقاطعة أذربيجان تبعد 145 كم عن الحدود العراقية الإيرانية، مشيرة الى أن المواطنيين في بعض مدن إقليم كردستان شعروا بالهزة.
وقال الوزارة في بيانم تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية (احدى تشكيلات وزارة النقل ) سجلت الأحد الموافق 23/2/2020 حدوث هزة ارضية ثانية في تمام الساعة7:00:31 بالتوقيت المحلي بمقاطعة أذربيجان غرب الحدود الإيرانية التركية وتبعد 145كم عن الحدود العراقية الإيرانية".
وبينت، "بلغت قوتها (6) درجة على مقياس رختر، وقد شعر بها المواطنيين في بعض مدن إقليم كردستان العراق شعور واضح"، مشيرة الى أنه "لم ترد أنباء عن حصول أضرار تذكر وسنوافيكم بتقارير جديدة في حال حصول أية مستجدات أخرى".
ودعت المواطنين الى، "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل".
وأكدت منظمة الطوارئ الإيرانية، إصابة 75 شخصا وإلحاق أضرار بالغة بـ25 قرية جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران.
وبينت، "بلغت قوتها (6) درجة على مقياس رختر، وقد شعر بها المواطنيين في بعض مدن إقليم كردستان العراق شعور واضح"، مشيرة الى أنه "لم ترد أنباء عن حصول أضرار تذكر وسنوافيكم بتقارير جديدة في حال حصول أية مستجدات أخرى".
ودعت المواطنين الى، "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل".
وأكدت منظمة الطوارئ الإيرانية، إصابة 75 شخصا وإلحاق أضرار بالغة بـ25 قرية جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون بكردستان شعروا بهزة ارضية تبعد 145 كم عن الحدود العراقية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.